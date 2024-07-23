Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun biletini kestiği Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu!

23 Temmuz 2024 11:49 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:56

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun UEFA kadrosuna yazmadığı 9 futbolcudan biri olan Umut Nayir'in yeni adresi netleşiyor.

KONYASPOR UMUT NAYİR'İ İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Konyaspor, Umut Nayir'i renklerine bağlamak istiyor.

Yeşil-beyazlı ekibin transferi kısa süre içerisinde bitirmek için çalışmalarını hızlandıracağı ifade edildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 900 bin euro civarında gösterilen 31 yaşındaki santrforun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

18 MAÇTA 5 GOL-1 ASİST

Umut Nayir geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 18 resmi maça çıkarken 5 gol attı ve 1 de asist yaptı.