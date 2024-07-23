Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun biletini kestiği Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 11:49 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:56
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer almayan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan gönderilecek isimler arasında gösterdiği Umut Nayir'in yeni takımı belli oluyor. Milli futbolcu için Konyaspor'un girişimlerini hızlandıracağı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun UEFA kadrosuna yazmadığı 9 futbolcudan biri olan Umut Nayir'in yeni adresi netleşiyor.
KONYASPOR UMUT NAYİR'İ İSTİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre; Konyaspor, Umut Nayir'i renklerine bağlamak istiyor.
Yeşil-beyazlı ekibin transferi kısa süre içerisinde bitirmek için çalışmalarını hızlandıracağı ifade edildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 900 bin euro civarında gösterilen 31 yaşındaki santrforun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.
18 MAÇTA 5 GOL-1 ASİST
Umut Nayir geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 18 resmi maça çıkarken 5 gol attı ve 1 de asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com