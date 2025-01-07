Fenerbahçe'de Livakovic için satış kararı! Yeni adresi belli oluyor

07 Ocak 2025 07:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:11

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'den 6.5 milyon euro bedelle transfer edilen 29 yaşındaki Livakovic'e Arap ekipleri talip...

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Yönetimde belirsizlik devam ediyor

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Yönetimde belirsizlik devam ediyor

Bu sezon yaşadığı sakatlık öncesi sergilediği performansla transfer piyasasının yeniden dikkatini çeken Dominic Livakovic, Fenerbahçe​'den her an kopabilir. Hırvat kalecinin Avrupa ve Arap kulüplerinden ciddi teklifler aldığı ve Fenerbahçe'ye veda etmeye yakın olduğu öğrenildi.

MOURİNHO İLE YENİDEN PARLADI

Jose Mourinho​'nun teknik ekibe katılmasının ardından performansını yükselten Livakovic, transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Bayern Münih, Napoli, Celtic, Ipswich Town ve Olimpiakos gibi Avrupa devlerinin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de Hırvat eldivenin peşinde.

FENERBAHÇE FİYATINI BELİRLEDİ

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe, bu sezon formunun zirvesine çıkan Livakovic için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Kulüp, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını gelen teklifleri değerlendirdikten sonra verecek.

8 MAÇTA GOLE İZİN VERMEDİ

Livakovic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 25 maça çıktı ve 2.223 dakika sahada kaldı. Bu maçların 8’inde kalesini gole kapatarak önemli bir başarı gösterdi.