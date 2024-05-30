Fenerbahçe'de Miguel Crespo belirsizliği: Portekiz'den talip çıktı

30 May 2024 15:41 - Güncelleme : 30 May 2024 15:42

Fenerbahçe'nin ocak ayında Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Miguel Crespo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı belirsizliğini koruyor.

RAYO VALLECANO MAAŞINDAN ÇEKİNİYOR

Rayo Vallecano'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo ile devam etmek istediği ancak oyuncunun yüksek maaşının transfere engel olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Crespo için Portekiz basınından sürpriz bir haber geçildi.

SPORTİNG, CRESPO'YA KANCA ATTI

NTV Spor'un derlediği habere göre; Portekiz liginde bu sezon şampiyon olan Sporting'in Miguel Crespo'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Portekizli orta sahanın teknik direktör Ruben Amorim'in listesinde olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE, 20 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Miguel Crespo'nun daha önce de Sporting tarafından izlendiği ancak Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon Euro'luk bonservis talebi nedeniyle transferin gerçekleşmediği vurgulandı.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ikinci yarısında Rayo Vallecano formasıyla La Liga'da 15 maça çıkarken gol veya asist üretemedi.

Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'yu 2021-22 sezonu başında Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.