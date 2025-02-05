Fenerbahçe'de milli sol bek harekatı! Ezeli rakibe flaş teklif hazırlığı

05 Şubat 2025 08:01 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 08:22

Fenerbahçe, Eren Elmalı için yeniden Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili kulübün Galatasaray'a vermediği milli sol bek için sarı-lacivertlilerin hazırladığı teklife ilişkin detaylar belli oldu.

Fenerbahçe, milli sol bek Eren Elmalı için bir kez daha ezeli rakibi Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Karadeniz ekibine oyuncunun şartlarını soran sarı-lacivertliler, daha sonrası masadan kalkmıştı. Ancak Allan Saint Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasının ardından baş gösteren yabancı kontenjanı sorunu Fenerbahçe'nin bir kez daha Eren Elmalı defterini açmasına neden oldu. Buna göre sarı-lacivertliler milli oyuncu için bordo-mavililere anlaşma zemini olması halinde resmi teklif sunma hazırlığı yapıyor.

GALATASARAY MASADAN KALKMIŞTI

Karadeniz devi, Kasımpaşa'dan 2022 yılında 3.6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Eren için oyuncuya daha önce talip olan Galatasaray'dan 5 milyon euro talep etmişti. Ancak sarı-kırmızılı kulüp 3 milyon euroda diretince anlaşma sağlanamamıştı. 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin ise oyuncu takasını da içeren bir teklifle bordo-mavili ekibin kapısını çalabileceği ifade edildi.

14 KEZ MİLLİ OLDU

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve takımı adına 1 asistlik hücum performansı sergiledi. Genç oyuncu A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 14 kez sırtına geçirdi.