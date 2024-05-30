Fenerbahçe'de Osayi-Samuel gelişmesi: İmzayı atıyor!

30 May 2024 13:40 - Güncelleme : 30 May 2024 13:42

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar hız kazandı.

OSAYİ-SAMUEL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulun ardından gelecek ve gidecek isimler konusunda hareketlilik olması beklenen Fenerbahçe'de taraftarları memnun edecek bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada astronomik bir teklif gelmediği sürece Osayi-Samuel'in satılmayacağını açıklamıştı.

Ali Koç, "Aslında çok eksiğimiz yok; İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi bunların hepsi olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda kalacaktır." demişti.

500 BİN EURO'YA GELMİŞTİ

İngiliz ekibi QPR'den 2021'in ocak ayında 500 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi-Samuel son iki sezondur gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

39 MAÇTA 4 GOL-6 ASİST

Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olarak gösterilen Osayi-Samuel bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu bu maçlarda 4 gol atarken 6 da asist yaptı.