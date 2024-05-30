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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel gelişmesi: İmzayı atıyor!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 13:40 - Güncelleme : 30 May 2024 13:42
Fenerbahçe&#039;de Osayi-Samuel gelişmesi: İmzayı atıyor!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un astronomik bir teklif gelmediği sürece takımda kalacağını açıkladığı futbolculardan Bright Osayi-Samuel ile yeni sözleşme görüşmelerine başlandı.

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar hız kazandı.

OSAYİ-SAMUEL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulun ardından gelecek ve gidecek isimler konusunda hareketlilik olması beklenen Fenerbahçe'de taraftarları memnun edecek bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. 

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada astronomik bir teklif gelmediği sürece Osayi-Samuel'in satılmayacağını açıklamıştı.

Ali Koç, "Aslında çok eksiğimiz yok; İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi bunların hepsi olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda kalacaktır." demişti.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel gelişmesi: İmzayı atıyor! - 1. Resim

500 BİN EURO'YA GELMİŞTİ

İngiliz ekibi QPR'den 2021'in ocak ayında 500 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi-Samuel son iki sezondur gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

39 MAÇTA 4 GOL-6 ASİST

Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olarak gösterilen Osayi-Samuel bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu bu maçlarda 4 gol atarken 6 da asist yaptı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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