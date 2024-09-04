Fenerbahçe'de Ryan Kent krizi! Tüm teklifleri geri çevirdi

04 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:54

Fenerbahçe’de transfer döneminin son günlerine girilirken çalışmalara hız verildi.

Çok önemli isimleri kadrosuna katan ve yeni yıldızları renklerine bağlamak için yoğun uğraş veren yönetim, bir yandan da takımdan ayrılması planlanan oyunculara kulüp bulmaya çalışıyor.

RYAN KENT AYRILMIYOR

Ryan Kent, Fenerbahçe’den ayrılmamak için elinden geleni yapıyor.

Geçen sezon yönetimin, henüz teknik direktörü açıklamadan transfer ettiği Ryan Kent, İsmail Kartal’ın gözüne girememiş ve lisansı dondurulmuştu.

TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Bu sezon da Mourinho'nun takımda düşünmediği yıldız kanat oyuncusuna birçok teklif gelse de Kent bu tekliflerini hepsini geri çevirdi.