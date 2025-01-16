Fenerbahçe'de şaşırtan Caner Erkin harekatı! Eski Başkan Aziz Yıldırım devrede

16 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:18

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında ligin 17. haftasında oynanan maçın devre arasında, başrolünde Caner Erkin'in olduğu büyük olaylar çıkmıştı. Sarı-Lacivertli kulüpten, eski başkan Aziz Yıldırım önderliğinde Caner için sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig​'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor​ ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın devre arasında yaşanan olayların yankısı devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulüp, olayların ortasında yer alan eski futbolcusu Caner Erkin​ için sürpriz bir girişim başlattı.

"ÜYELİĞİ SONLANDIRILACAK" İDDİASI

Maçın ilk yarısının bitişiyle birlikte hakeme yönelik tepkisi ve Fenerbahçeli futbolcularla tartıştığı görülen Caner'in bu tavırlarını soyunda odası koridorlarında da sürdürdüğü ve ağır küfürler savunduğu öne sürülmüştü.

Sansürsüz Futbol'un haberine göre, yaşananların ardından eski Fenerbahçe​ Başkanı Aziz Yıldırım​'ın Caner Erkin'in kulüp üyeliğini sonlandırmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

KANITLAR MOURINHO'NUN TELEFONUNDA

Diğer yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da devre arasında yaşanan olayları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği, söz konusu görüntülerde Caner'in agresif tavırlarının açıkça görüldüğü ifade edildi.

İKİ FARKLI DÖNEMDE FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ

Şu an 36 yaşında olan Caner Erkin, 2010-2016 sezonları arası ve 2020-2021 sezonunda iki farklı dönemde Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-Lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Caner Erkin'in daha sonra eski takımına karşı forma giydiği maçlarda taraftarlarla yaşadığı olaylar uzun süre konuşulmuştu.