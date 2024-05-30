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Fenerbahçe'de seçim tarihi ertelendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 20:25 - Güncelleme : 30 May 2024 20:32
Fenerbahçe&#039;de seçim tarihi ertelendi!

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiğini duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiğini açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli sayı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır."

 
Kaynak: tgrthaber.com.tr
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