Fenerbahçe'de seçim tarihi ertelendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 20:25 - Güncelleme : 30 May 2024 20:32
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiğini duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiğini açıkladı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli sayı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır."
Kaynak: tgrthaber.com.tr