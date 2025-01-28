Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Sezonu kapatmıştı, geri döndü
Fenerbahçe'de gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Jayden Oosterwolde, talihsiz sakatlığı sonrası yurt dışında gördüğü tedavinin ardından Türkiye'ye geri döndü. İlk fotoğrafı sosyal medyaya düşen Hollandalı yıldızın imaj değişikliği dikkat çekti.
Fenerbahçe'de, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan ve sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı (rüptürü) tespit edilen Jayden Ossterwolde geri döndü. Geçirdiği operasyonun ardından sezonu kapattığı belirtilen Hollandalı sol bek, yurt dışında aylardır süren tedavisinin ardından Türkiye'ye geldi.
ARTIK UZUN SAÇLI
Oosterwolde'nin tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtilirken genç futbolcunun Samdıran Can Bartu Tesisleri'ne girerken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğrafta Oosterwolde'nin imaj değişikliğine gittiği ve daha önce kısa olan saçlarını uzattığı görüldü.
Oosterwolde’nin sahalara dönüş tarihinin ise 20 Mayıs 2025 olması bekleniyor.