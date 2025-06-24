Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Dev teklife 'evet' dedi... Büyük transfer gerçekleşiyor!

Fenerbahçe, yılın şu ana kadarki en büyük transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler Jadon Sancho transferi için artık nefesini tuttu. İngiliz yıldızın Fenerbahçe'nin dev maaş teklifine evet dediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de nefesler Jodan Sancho için tutuldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime verdiği transfer listesinin ilk sırasında yer alan İngiliz futbolcun, sarı-lacivertli formayı giymeye artık çok yakın.

OYUNCU TAMAM SIRADA KULÜBÜ VAR

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren ve bonservisi Manchester United'da olan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin yıllık 10 euro tutarındaki maaş teklifine olumlu cevap verdi. Fenerbahçe yönetiminin, bu cevap üzerine Manchester United ile pazarlık masasına oturacağı ifade edilirken transferin kısa süre içinde neticelenmesinin beklendiği bildirildi.

DEĞERİ 130 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKMIŞTI

Borussia Dortmund’da yıldızını parlatan Sancho Alman ekibinde forma giydiği, 2019-2020 sezonunda piyasa değerini 130 milyon euroya kadar çıkarmayı başarmıştı. Ancak daha sonra transfer olduğu ManU'da bekleneni veremeyen ardından da Chelsea'ye kiralanan İngiliz sol açığa şu sıralar biçilen fiyat ise 28 milyon euro seviyesinde.

Chelsea formasıyba geçen sezon 42 maça çıkan Jadon Sancho, bu müsabakalarda takımına 5 gol ve 10 asistlik katkı sunmuştu.