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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ada'dan sportif direktör geliyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Aston Villa'nın futbol operasyonları başkanı Monchi'yi gündemine aldı. İngiltere'de yeni sezon öncesi planlamalar sürerken, sarı-lacivertliler sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ada'dan sportif direktör geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 13:29

Premier Lig ekibi Aston Villa, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürürken gözler kulübün futbol operasyonları başkanı Monchi’ye çevrildi. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselen Villa, uzun yıllar sonra Avrupa’nın en büyük sahnesinde boy göstermişti. Ancak sezonun sonundaki düşüş, bu sezon için Avrupa bileti getirmedi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ada'dan sportif direktör geliyor

SEVILLA DA DEVREDE

Villa’nın yeni sezon planlamasında kilit rol oynayan Monchi’nin adı, Avrupa’dan gelen yeni bir teklif nedeniyle gündeme oturdu. 56 yaşındaki futbol adamı için eski kulübü Sevilla’nın devrede olduğu konuşulurken, şimdi de Fenerbahçe’nin bu yarışa dahil olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ada'dan sportif direktör geliyor

MOURINHO VE JORGE MENDES BAĞLANTISI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Monchi'nin Jose Mourinho ile olan dolaylı bağları bu transferin önünü açabilir. Portekizli teknik adamın ünlü menajer Jorge Mendes’le yakın ilişkisi, Monchi'nin Fenerbahçe’ye olası transferinin arkasındaki itici güç olarak görülüyor. Monchi’nin de Mendes ve Mourinho ile geçmişten gelen bir bağlantısı bulunuyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ada'dan sportif direktör geliyor

VILLA, MONCHI’Yİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Aston Villa cephesinde ise bu olasılık endişeyle karşılanıyor. Monchi’nin kulüpteki transfer planlamasında önemli bir rol oynadığı, onun olası ayrılığının tüm stratejiyi altüst edebileceği belirtiliyor. Morgan Rogers transferinde büyük başarı yakalayan İspanyol yönetici, bazı yüksek maliyetli oyuncuların performansıyla ise eleştiri almıştı. Yine de, yaz transfer döneminin ortasında böyle bir ismin kaybı, Villa için ciddi bir sarsıntı anlamına geliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ada'dan sportif direktör geliyor

FENERBAHÇE’DEN HAMLE BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Mourinho’nun göreve gelişiyle birlikte Avrupa’da ses getirecek bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, sportif direktörlük görevine uluslararası tecrübesiyle öne çıkan Monchi’yi getirerek yapıyı güçlendirmeyi planlıyor. Monchi’nin vereceği karar, hem Aston Villa’nın hem de Fenerbahçe’nin yaz planlamasını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

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