Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ada'dan sportif direktör geliyor

Premier Lig ekibi Aston Villa, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürürken gözler kulübün futbol operasyonları başkanı Monchi’ye çevrildi. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselen Villa, uzun yıllar sonra Avrupa’nın en büyük sahnesinde boy göstermişti. Ancak sezonun sonundaki düşüş, bu sezon için Avrupa bileti getirmedi.

SEVILLA DA DEVREDE

Villa’nın yeni sezon planlamasında kilit rol oynayan Monchi’nin adı, Avrupa’dan gelen yeni bir teklif nedeniyle gündeme oturdu. 56 yaşındaki futbol adamı için eski kulübü Sevilla’nın devrede olduğu konuşulurken, şimdi de Fenerbahçe’nin bu yarışa dahil olduğu belirtiliyor.

MOURINHO VE JORGE MENDES BAĞLANTISI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Monchi'nin Jose Mourinho ile olan dolaylı bağları bu transferin önünü açabilir. Portekizli teknik adamın ünlü menajer Jorge Mendes’le yakın ilişkisi, Monchi'nin Fenerbahçe’ye olası transferinin arkasındaki itici güç olarak görülüyor. Monchi’nin de Mendes ve Mourinho ile geçmişten gelen bir bağlantısı bulunuyor.

VILLA, MONCHI’Yİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Aston Villa cephesinde ise bu olasılık endişeyle karşılanıyor. Monchi’nin kulüpteki transfer planlamasında önemli bir rol oynadığı, onun olası ayrılığının tüm stratejiyi altüst edebileceği belirtiliyor. Morgan Rogers transferinde büyük başarı yakalayan İspanyol yönetici, bazı yüksek maliyetli oyuncuların performansıyla ise eleştiri almıştı. Yine de, yaz transfer döneminin ortasında böyle bir ismin kaybı, Villa için ciddi bir sarsıntı anlamına geliyor.

FENERBAHÇE’DEN HAMLE BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Mourinho’nun göreve gelişiyle birlikte Avrupa’da ses getirecek bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, sportif direktörlük görevine uluslararası tecrübesiyle öne çıkan Monchi’yi getirerek yapıyı güçlendirmeyi planlıyor. Monchi’nin vereceği karar, hem Aston Villa’nın hem de Fenerbahçe’nin yaz planlamasını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.