Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Büyük gelir bekleniyor

22 Kasım 2024 08:47 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 08:58

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski için Avrupa devleri sıraya girdi. Fenerbahçe, oyuncunun bonservisini belirleyerek transfer sürecini hızlandırdı.

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Fenerbahçe’nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski​, transfer döneminin gözde isimlerinden biri olmaya aday. İtalyan devleri Napoli​ ve Fiorentina​ ile Alman ekibi Bayer Leverkusen’in radarına giren 25 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertliler, bonservis bedelini de belirledi.

DEV GELİR BEKLENTİSİ

2023 yazında 9.75 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova’dan transfer edilen Szymanski, Fenerbahçe’ye katıldığı ilk dönemde gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Ancak bu sezon beklentilerin altında kalan oyuncu, özellikle skor katkısının düşüklüğü nedeniyle eleştiriliyor. Buna rağmen teknik direktör José Mourinho’nun sezon başındaki övgü dolu sözleri, Szymanski’nin Avrupa’da ilgi görmesini sağladı. Sarı-Lacivertliler, Szymanski için Alman ekibinden 25 milyon euro talep etmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE​ 2,5 KATINI İSTİYOR

Fenerbahçe, Szymanski için ödediği bonservisin yaklaşık 2.5 katını talep ederken, oyuncunun güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maçta 1 gol ve 3 asist üreten yıldız futbolcunun geleceği, Avrupa ekiplerinin teklifleri doğrultusunda şekillenecek gibi görünüyor.