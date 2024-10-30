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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:19
Fenerbahçe&#039;de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu mücadelenin hazırlıkları devam etti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, hücum ve savunma varyasyonları üzerine sürdürdükleri antrenmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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