Fenerbahçe'de yeni transfer Sofyan Amrabat ilk antrenmanına çıktı

12 Eylül 2024 14:02 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:06

Sarı-lacivertliler, Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacak maçın hazırlıkları kapsamında hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe'de yeni transfer Sofyan Amrabat, ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ'NDE ÇALIŞTI

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SOFYAN AMRABAT İLK İDMANINA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.