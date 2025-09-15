Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a sert yanıt geldi! Kulüpler Birliği için çarpıcı kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına sert tonda yanıt verirken, Doğan'ın başkanlık yaptığı Kulüpler Birliği'nden ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a sert yanıt geldi! Kulüpler Birliği için çarpıcı kararı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 14:19

Başkanı , sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Koç, Başkanı 'ın açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

Fenerbahçe'nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.

Şunu herkes bilmelidir:

  • 3 Temmuz, FETÖ'nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır.
  • O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir.
  • Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir.

Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde "Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi" olarak yer verilen bu alçak kumpasa hala "şike" diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.

Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için 'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir.

Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir.

Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir.

Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek.

Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ'nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz.

2010 - 2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe'dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir.

Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır.

Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız!

Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz.

Ne dün kumpasçılara boyun eğdik ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz.

Fenerbahçe'nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir.

Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez.

ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#ali koç
#ali koç
#fetö
#ertuğrul doğan
#ertuğrul doğan
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#3 Temmuz
#Şike
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.