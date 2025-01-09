Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken paylaşım: Ali Şansalan resitali...
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile berabere kaldığı müsabakanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, düdük fotoğrafıyla hakem Ali Şansalan'ı eleştirdi.
Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın son dakikalarında yaşananlar mücadeleye damga vurdu. Gabriel Sara, Ömer Ali Şahiner'le girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, beyaz noktayı gösterdi.
90+7. dakikada penaltının başına geçen Michy Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, sağına uzanarak topu kornere çeldi.
Galatasaray, kritik dakikalarda kazandığı penaltı atışını gole çeviremeyerek galibiyet şansından faydalanamadı.
FENERBAHÇE'DEN ŞANSALAN'A TEPKİ
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kupada oynadığı Başakşehir maçının ardından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali... Sorarlarsa, 'En mağdur biziz' dersiniz!" ifadelerine yer verilirken düdük resmi de kullanıldı.