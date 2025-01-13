Fenerbahçe'den Galatasaray'a VAR bombası: Hediye edilen bir maç daha
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın ardından resmi hesabından açıklama yayınladı.
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile lider Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın 42 ve 59. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı. Başakşehir'de Piatek 53. dakikada ağları havalandırdı.
Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
"ARSIZLAR KORUNMAYA, KOLLANMAYA, KAYRILMAYA DEVAM EDİYOR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA
"Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!
Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!
Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."