Fenerbahçe'den Galatasaray'a VAR bombası: Hediye edilen bir maç daha

13 Ocak 2025 06:36 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 07:21

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın ardından resmi hesabından açıklama yayınladı.

Süper Lig​'in 19. haftasında Başakşehir​ ile lider Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu​'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın 42 ve 59. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı. Başakşehir'de Piatek 53. dakikada ağları havalandırdı.

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"ARSIZLAR KORUNMAYA, KOLLANMAYA, KAYRILMAYA DEVAM EDİYOR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

GALATASARAY​ TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA

"Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!

Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."