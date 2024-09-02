Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'ye transfer sözü

02 Eylül 2024 13:16 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:25

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Fenerbahçe'nin takımda kalması için Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı dev teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin takımda kalması için Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı dev teklif ortaya çıktı!

Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bedelle İngiliz ekibi Brighton'a satan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye de Premier Lig'den talipleri vardı. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına Jose Mourinho'dan onay çıkmadı.

OOSTERWOLDE'YE İNGİLİZLER KANCA ATTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin 2023'te Parma'dan 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için İngiliz ekipleri devreye girdi.

MOURİNHO DEVREYE GİRDİ

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol bekte formayı kapan Jayden Oosterwolde, Premier Lig'den gelen teklifleri değerlendirmek istedi.

Hollandalı futbolcu, Jose Mourinho'nun "Sana ihtiyacım var" sözü sonrası takımda kalmaya ikna oldu.

SEZON SONU AYRILIK SÖZÜNÜ KAPTI!

Yönetim, Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda Premier Lig'den teklif gelmesi halinde ayrılığına izin verileceğinin sözünü verdi.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Yıldız savunmacının güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında gösteriliyor.