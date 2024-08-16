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Fenerbahçe'den Joao Pedro kararı: Yönetimden transfer izni çıktı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:06
Fenerbahçe&#039;den Joao Pedro kararı: Yönetimden transfer izni çıktı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı lacivertliler, kadroda düşünülmeyen Joao Pedro'ya transfer görüşmeleri yapması için izin verdi.

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için yoğun mesai harcanıyor.

JOAO PEDRO'YA TRANSFER İZNİ ÇIKTI

Bu kapsamda sarı lacivertli kulüpte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği oyunculardan Joao Pedro ile yollar ayrılıyor.

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Gremio ile kiralık sözleşmesi 31 Temmuz'da sona eren Joao Pedro'ya transfer görüşmeleri yapması için izin verdi.

Fenerbahçe'den Joao Pedro kararı: Yönetimden izin çıktı - 1. Resim

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Edinilen bilgilere göre; kulüp ve İtalyan golcü arasında sözleşme fesih görüşmeleri de devam ediyor.

Öte yandan 'Oyuncuya ulaşılamıyor' şeklinde çıkan haberlere itibar edilmemesi istendi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında gösterilen İtalyan golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

Joao Pedro, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Brezilya ekibi Gremio'da 30 maçta 3 gol kaydetti.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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