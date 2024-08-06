Fenerbahçe'den Mario Branco'dan açıklaması! Jose Mourinho sözlerine açıklık getirdi

06 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:09

Fenerbahçe, Sportif Direktörü Mario Branco, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Lille maçı öncesi Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli camiadan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün dış basın kaynaklı olarak gündeme yansıyan haberler üzerine Kulübümüzün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sportif Direktörümüz Mario Branco, Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili düzeltme yapmıştır.

"İKİ AYRI RÖPORTAJ BİRLEŞTİRİLMİŞ"

İlgili basın kuruluşuna sadece Takımımızın Lille maçını değerlendirdiğini ifade eden Branco; bugün servis edilen Jose Mourinho görüşmeleri ile ilgili bölümün, Kulübümüzün kongre döneminde gerçekleştirildiğini ve bugün servis edilen metinde birisi geçmişte olmak üzere iki ayrı röportajdan bölümlerin birleştirilmiş olduğunu söyledi.

"İLK GÖRÜŞMEYİ BEN GERÇEKLEŞTİRDİM"

O dönemde yaptığı açıklamalarda da başkan adayları ile ilgili asla yorum yapmadığını ifade eden Mario Branco, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşme sürecini ve ilk görüşmeyi kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladığını söyledi.

Sportif Direktörümüz ayrıca böylesi önemli bir maç gününde bu konuların gündeme getirilmesinden de duyduğu rahatsızlığı sözlerine ekledi."