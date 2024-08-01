Fenerbahçe'den Rade Krunic kararı

01 Ağustos 2024 15:55 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:03

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Rade Krunic, performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.

Geride bıraktığımız sezonda birçok maçta taraftarların protestosuna maruz kalan Krunic, formayı da kaptırmıştı.

YENİ SEZONA DA KÖTÜ GİRDİ

Deneyimli orta saha oyuncusu yeni sezoan da pek iyi başlamadı.

Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda özellikle rövanş maçındaki kötü performansıyla eleştirilen Rade Krunic, bir kez daha taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Rade Krunic, maçın ikinci yarısının başında yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken hamlenin olumlu sonuç vermesi dikkat çekmişti.

JOSE MOURİNHO KARARINI VERDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Jose Mourinho, Rade Krunic'le ilgili kararını verdi.

Portekizli teknik adam, Lille eşleşmesinde Fred'in yokluğunda orta saha ikilisini İsmail Yüksek - Mert Hakan Yandaş ile kurmayı planlıyor.

ORTA SAHAYA TRANSFER YAPILACAK

Fenerbahçe'nin kalıcı çözüm için söz konusu bölgeye transfer planladığı ve çalışmaların hızlandığı haber detayında yer aldı.

Kanarya 6 numara transferi için yoğun şekilde uğraş veriyor.

3.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Rade Krunic'in bonservisini Milan'dan 3.5 milyon euro karşılığında almıştı.

2023-24 sezonunda Fenerbahçe formasıyla toplam 18 maça çıkan Krunic, 1 asist yapmıştı.