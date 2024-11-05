Fenerbahçe'den sert Yüksel Yıldırım açıklaması! 'Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini öneriyoruz'

05 Kasım 2024 18:01 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 18:03

Fenerbahçe kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarına resmi sitesinden cevap verdi. Sarı-lacivertli kulüp, 'Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini öneriyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarına resmi sitesinden yanıt verdi.

Fenerbahçe resmi sitesinden yayınladığı açıklama şu şekilde:

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.



Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin “gündem değiştirerek gündeme gelme çabası” olarak görüyoruz.



Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,



Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını,



Bir maçtan sonra daha “beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur” mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz.

NE OLMUŞTU?

Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, 10 Kasım'da Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi Fenerbahçe ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı.