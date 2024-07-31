Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Yiğit Fidan'a teklif yapıldı!

31 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:47

UEFA Şampiyonlar Ligi 2 Eleme Turu'nda 4-3'ün rövanşında İsviçre temsilcisi Lugano'yu taraftarı önünde 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Saint-Maximin ve En-Nesyri'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler transferde durmak bilmiyor.

FENERBAHÇE'DEN YİĞİT FİDAN HAMLESİ

Fenerbahçe, Bursaspor ile olan sözleşmesini alacakları sebebiyle fesheden 19 yaşındaki U19 Milli Takım stoperi Yiğit Fidan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, 2005 doğumlu U19 Milli Takım stoperi Yiğit Fidan'ın temsilcisiyle kulüpte bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncuya resmi teklif yaptı.

U19 Milli Takımı ile Norveç’te ter döken 19 yaşındaki futbolcunun, Milli Takım dönüşü geleceğiyle ilgili kararını vereceği ifade edildi.

TALİPLERİ ÇOK

Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor'un ilgilendiği 19 yaşındaki futbolcuyu, Fransa’nın Toulouse ekibi de transfer etmek istiyordu.

31 MAÇTA 1 GOL ATTI

Yiğit Fidan, geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 31 maçta sahaya çıktı ve bir gol kaydetti.

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 200 bin euro olarak gösteriliyor.