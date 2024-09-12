Fenerbahçe'den sürpriz transfer kararı!

12 Eylül 2024 10:58 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:59

Türkiye'de yaz transfer dönemi yarın gece sona erecek. Bu sezon yıldız isimleri kadrosuna katan Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe transferle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Sezon başında teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadrosunu 8 yeni isimle güçlendirdi.

Hocanın santrforda En-Nesyri, sol kanat için Saint-Maximin, orta sahada da Sofyan Amrabat, transfer listesinde ilk tercihleriydi. Bu açıdan yönetim, tecrübeli teknik adamın tüm taleplerini yerine getirdi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ YARIN GECE BİTİYOR!

Trendyol Süper Lig'de 24 Haziran'da başlayan 2024-2025 sezonu yaz transfer dönemi yarın gece sona erecek.

Fenerbahçe'nin savunmaya yapacağı stoper ve sol bek olmak üzere iki takviyeyi ara transfer dönemine bıraktığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFERİ KAPATTI!

Sabah'ın haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun gidişiyle sol bek almayan sarı-lacivertliler, sol stoper de aradı ancak Mourinho ile son yapılan toplantıların ardından iki mevkiye alınacak isimler ocak ayına ertelendi.

2 TRANSFER OCAK AYINA ERTELENDİ

Becao, Djiku, Çağlar, Samet Akaydın'dan oluşan stoper rotasyonunu güçlendirmeyi ilk başta düşünen sarı-lacivertliler, ocak ayına kadar yoluna bu şekilde devam edecek. Duruma göre de Ocak ayında stoper takviyesi yapılacak.