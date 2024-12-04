Fenerbahçe'den Talisca transferi için flaş adım! Son dakika haberi olarak duyurdular

04 Aralık 2024 13:42 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:49

Fenerbahçe, Talisca transferinde önemli bir hamle daha yaptı. Sky Sport muhabiri flaş gelişme olarak duyurdu. İşte detaylar...

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Transfer çalışmalarını 4 koldan sürdüren Fenerbahçe​, Anderson Talisca​ konusunda önemli bir adıma daha imza attı. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu ve yıllık ücret pazarlığı yaptığı Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya vardı.

TALISCA KABUL ETTİ

Gelişmeyi İngiliz yayın kuruluşu Sky Sport İtalyan muhabiri Rudy Galetti duyurdu. Galetti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ile Talisca arasında kış dönemi sırasında olası bir transfer için sözlü anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

SIRADA AL NASSR VAR

Sarı-Lacivertli kulübün Talisca'nın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile de anlaşma şartlarını belirlemek üzere görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Galetti, "Fenerbahçe, görüşmelerin başarısı konusunda olumlu düşünmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 8 gol kaydederken, son dönemde sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakıyor.