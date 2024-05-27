Fenerbahçeli futbolcu takıma veda etti!

27 May 2024 22:59 - Güncelleme : 27 May 2024 23:01

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, sezonun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıyla takımdan ayrıldığını duyuran King, "Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

KİNG'İN VEDA AÇIKLAMASI

"Sevgili Fenerbahçe ailesi Bu kulüpteki zamanım ne yazık ki bitiyor. 2 yıl boyunca sarı/lacivert formayı giydiğim için onur duyuyorum. Futbolda inişler ve çıkışlar vardır. Sakatlıklarım, bu harika kulübe imza attığım zaman planladığım şeyi siz hayranlara vermemi engelledi, bunun için özür dilerim. Kimse senin önünde sahada olmayı benden çok isteyemezdi! İmzalamadan önce kulüp hakkında çok şey bilmiyordum. Ama şimdi Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu kulüp için sahip olduğun tutku, destek ve sevgi gerçekten nadirdir. Son 2 yıldaki ekip arkadaşlarıma & eğitim alanındaki personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Başarıların devamını dilerim Teşekkürler Fenerbahçe."