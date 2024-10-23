Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye şok teklif! Süper Lig devi istedi

23 Ekim 2024 17:37 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:44

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'ye şok bir teklif geldiği ifade edildi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği yıldız isim için Süper Lig ekibi devreye girdi ve açık çek yazdı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Manchester United ile 6 kere karşılaştı! İstatistikleri gündem oldu

Fenerbahçe, Manchester United ile 6 kere karşılaştı! İstatistikleri gündem oldu

Geçtiğimiz sezon kariyer sezonunu yaşayarak Avrupa devlerinin de radarına takılan İrfan Can Kahveci​ bu sezon ise pek forma şansı bulamadı. Geride bıraktığımız sezonda 46 maça çıkıp 18 gol, 12 asistle oynayan deneyimli futbolcu, bu sezon 11 maçta 416 dakika süre alabildi ve 1 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.



Jose Mourinho yönetiminde fazla şansı bulamayan İrfan Can Kahveci'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe​'deki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda nasıl bir karar vereceği de büyük merak konusu olurken Süper Lig devleri adeta sıraya girdi.



FENERBAHÇE İŞİ RESMİYETE DÖKEMEDİ

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin masaya oturup hemen imza atması bekleniyordu. Ancak işler beklendiği gibi bitmedi.

GALATASARAY​ VE BEŞİKTAŞ​ DEVREDE

Sarı lacivertli yönetim, İrfan Can'ın imza parası istemesi üzerine masadan kalktı. Galatasaray ve Beşiktaş da tecrübeli futbolcu için anında devreye girdi. Galatasaray pusuda beklerken, Beşiktaş ise Rashica ve Muçi'ye alternatif olarak İrfan'ın transferinde tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR​ İSTİYOR

Son gelen bilgiye göre ise Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. İddiaya göre Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Trabzonspor, İrfan'a açık çek önerip "Bize gel, istediğin rakamın altına imza at." diyerek piyasayı alt üst etti. Bordo mavili takımın tüm şartları zorlayacağı konuşulurken İrfan Can Kahveci'nin vereceği karar ise oldukça merak ediliyor... (Takvim)