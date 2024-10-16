Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e 3 dev talip!

16 Ekim 2024 12:07 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:35

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligin yanı sıra ara transfer dönemi çalışmalarına da başlayan sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek, gündemden düşmüyor. Gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren yıldız oyuncuya 3 talip birden çıktı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe​'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligin yanı sıra ara transfer dönemi çalışmalarına da başlayan sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek, gündemden düşmüyor.

Gösterdiği performansla yaz transfer döneminde birçok Avrupa devinin radarına giren yıldız oyuncuya 3 talip birden çıktı. Formasını Sofyan Amrabat'a kaptıran İsmail Yüksek için İspanyol basınından milli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

3 DEV TAKIM HAREKETE GEÇTİ



AS'ın haberine göre; Atletico Madrid​, Benfica​ ve Marsilya İsmail Yüksek'e talip oldu.

Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro istediği İsmail için Atletico Madrid, yaz transfer öneminde 3 milyon Euro kiralama bedeli teklif etmişti.

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta forma giydi. Milli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi. İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.