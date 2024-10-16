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Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e 3 dev talip!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 12:07 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:35
Fenerbahçeli İsmail Yüksek&#039;e 3 dev talip!

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligin yanı sıra ara transfer dönemi çalışmalarına da başlayan sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek, gündemden düşmüyor. Gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren yıldız oyuncuya 3 talip birden çıktı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe​'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligin yanı sıra ara transfer dönemi çalışmalarına da başlayan sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek, gündemden düşmüyor.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e 3 dev talip! - 1. Resim

Gösterdiği performansla yaz transfer döneminde birçok Avrupa devinin radarına giren yıldız oyuncuya 3 talip birden çıktı. Formasını Sofyan Amrabat'a kaptıran İsmail Yüksek için İspanyol basınından milli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e 3 dev talip! - 2. Resim

3 DEV TAKIM HAREKETE GEÇTİ

AS'ın haberine göre; Atletico Madrid​, Benfica​ ve Marsilya İsmail Yüksek'e talip oldu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e 3 dev talip! - 3. Resim

Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro istediği İsmail için Atletico Madrid, yaz transfer öneminde 3 milyon Euro kiralama bedeli teklif etmişti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e 3 dev talip! - 4. Resim

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta forma giydi. Milli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi. İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e 3 dev talip! - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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