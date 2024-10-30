Fenerbahçeli Osayi'den net açıklama! Galatasaray iddiaları doğru mu?

30 Ekim 2024 22:30 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 22:39

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Osayi-Samuel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'a gideceği iddia edilen yıldız oyuncu, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunurken, iddiaları da yanıtladı. İşte tüm açıklamalar...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, kendisiyle ilgili çıkan transfer iddialarına yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırdığı, sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede resti çektiği belirtilmişti.

Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız" dediği gelen haberler arasındaydı.

"BU RAKAMLARI NERDEN ÇIKARIYORLAR BİLMİYORUM"

Ancak, yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE İHANET ETMEM"

Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.