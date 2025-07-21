Fenerbahçeli yıldızdan Feyenoord'a mesaj! Bir zamanlar formasını giymişti

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde eski kulübü Feyenoord ile karşı karşıya gelmenin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, sosyal medya hesabından Hollanda ekibine kısa ama anlamlı bir mesaj gönderdi: "Görüşürüz."

BÜYÜK İZ BIRAKMIŞTI

2022-2023 sezonunda Feyenoord forması giyen Szymanski, Rotterdam temsilcisinde başarılı bir dönem geçirmişti. O sezon toplam 40 maça çıkan Polonyalı yıldız, 10 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı. Taraftarların sevgilisi haline gelen oyuncu, performansıyla Hollanda ekibinin şampiyonluk yolculuğunda önemli bir rol üstlenmişti.