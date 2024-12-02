Fenerbahçe'nin beklediği Talisca için Galatasaray sözleri! 'Mertens'in yerine...'

02 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:03

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Anderson Talisca için yorumcu Sergen Yalçın'dan Galatasaray ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Gaziantep FK maçının tarihi ve saati merak ediliyor

Fenerbahçe Gaziantep FK maçının tarihi ve saati merak ediliyor

Süper Lig​'de şampiyonluğun en iddialı iki ekibi lider Galatasaray​ ve takipçisi Fenerbahçe​ gözünü ara transfer​ dönemine çevirdi. Özellikle Fenerbahçe'de büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca​ transferi için gün sayarken, bu girişime ilişkin futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İKİNCİ YARI ÇOK SERT GEÇECEK

Galatasaray ile Eyüpspor'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Ekol TV'de yorumlayan Yalçın, sarı-kırmızılıların çok önemli bir puan kaybı yaşadığını belirtti. Galatasaray'ın kaybı sonrası Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi yeneceğini iddia eden ünlü futbol adamı şunları söyledi:

"Belki de geçen senenin benzeri bir sezon yaşanacak. Devre arası geliyor, takviyeler olacaktır. İkinci yarı çok sert geçecek."

GALATASARAY'A GELSE ÇOK DAHA İYİ OLUR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer çalışmalarına da değinen Sergen Yalçın, "Galatasaray'ın transfer yapmaya yüzde 100 ihtiyacı var. Kenar oyuncusu lazım Galatasaray'a. Ayrıca Dries Mertens'i yedeklemeleri gerekiyor. Anderson Talisca için Fenerbahçe'ye geliyor diye söyleniyor ama Galatasaray'a gelse bence çok iyi olurdu" ifadelerini kullandı.