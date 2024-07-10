Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için yaptığı teklif ortaya çıktı

10 Temmuz 2024 11:09 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:13

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli forvet Bertuğ Yıldırım'a kanca atmıştı.

Yeni sezonda yabancı kontenjanının azalacak olması nedeniyle yerli futbolculara yönelen sarı-lacivertli yönetim, Fransa’nın Rennes takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım için resmi teklif yaparak beklemeye geçti.

6 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Fenerbahçe’nin, geçen yaz Hatayspor’dan 5.3 milyon euroya alınan genç futbolcu için Rennes’e bonuslar dahil 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin uzun süredir izlediği milli futbolcuya Alman ekiplerinin de talip olduğu iddia edildi.

28 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Rennes’deki ilk sezonunda 28 karşılaşmaya çıkan Bertuğ 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

3 kez A milli olan genç forvet 3 gol atmayı başardı. Bertuğ, A Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosunda da yer almış ancak forma giyememişti.