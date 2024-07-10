Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için yaptığı teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım için kulübü Rennes’e resmi teklifte bulundu. Milli futbolcumuza Almanya’dan da talipler olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli forvet Bertuğ Yıldırım'a kanca atmıştı.
Yeni sezonda yabancı kontenjanının azalacak olması nedeniyle yerli futbolculara yönelen sarı-lacivertli yönetim, Fransa’nın Rennes takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım için resmi teklif yaparak beklemeye geçti.
6 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Fenerbahçe’nin, geçen yaz Hatayspor’dan 5.3 milyon euroya alınan genç futbolcu için Rennes’e bonuslar dahil 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.
Fenerbahçe’nin uzun süredir izlediği milli futbolcuya Alman ekiplerinin de talip olduğu iddia edildi.
28 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST
Rennes’deki ilk sezonunda 28 karşılaşmaya çıkan Bertuğ 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
3 kez A milli olan genç forvet 3 gol atmayı başardı. Bertuğ, A Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosunda da yer almış ancak forma giyememişti.