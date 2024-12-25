Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira kendine kızgın: Yanlış adımlar attım

25 Aralık 2024 06:54 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 07:00

Süper Lig'de daha önce 2 farklı sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, kariyerine ilişkin yaptığı özeleştiride, dikkat çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli hoca şu an başında olduğu Premier Ligi ekibi Wolverhampton için "Buraya çok daha önce gelebilirdim" dedi.

Teknik direktörlük kariyerine Premier Lig​ ekibi Wolverhampton​'da devam eden Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira​, Manchester United​ ile oynayacakları lig maçı öncesi kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ONDAN DAHA YAŞLIYIM AMA..."

Manchester United'da teknik direktörlüğe getirilen vatandaşı Amorim için konuşan Pereira "Amorim ile birbirimize karşı hiç oynamadık. Ondan daha yaşlıyım ama buraya çok uzun zaman sonra geldim çünkü kariyerimde belki de yanlış adımlar attım, çok daha erken gelebilirdim. Amorim; stratejik, taktiksel ve oyuncularla iletişim konusunda oldukça yetenekli bir teknik direktör. Premier Lig kariyerinde çok iyi işler yapacağına inanıyorum" dedi.

ADA'YA SÜPER BAŞLAMIŞTI

Amorim'in Porto ile Portekiz'de iyi işler çıkardığını belirten Pereira "Onun iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum ve bizim şu anda zor durumda olduğumuzu biliyor. Ama maça hazır olacağız" dedi.

Wolverhampton'ı küme düşme hattında devralan Vitor Pereira, Premier Lig'de ilk maçında Leicester City'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek İngiltere kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptı.