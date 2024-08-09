Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu kararı belli oldu!

09 Ağustos 2024 17:51 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:58

Mauro Icardi'ye ikinci şok! Wanda Nara'dan sonra bir darbe de Kerem Aktürkoğlu vuruyor

Mauro Icardi'ye ikinci şok! Wanda Nara'dan sonra bir darbe de Kerem Aktürkoğlu vuruyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig takımlarının radarına girdi. Son olarak İngiliz kulübü Brighton, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon euroyu bulan bir teklif önerdi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu teklife rağmen Jose Mourinho'nun raporunu dikkate alarak Ferdi'yi takımda tutmayı planlıyor.

KARAR FERDİ'NİN

Fenerbahçe yönetimi, daha önce 25 milyon euroluk teklifleri geri çevirmiş ve 35 milyon euroluk bir limit belirlemişti. Ancak bu aşamada, Ferdi Kadıoğlu'nun vereceği karar büyük önem taşıyor.

Kariyer planlamasında İngiltere'nin de olduğu Ferdi'nin, yönetimle gerçekleştireceği görüşmenin ardından net bir karar vermesi bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinin ise oyuncuya, Brighton'da iki yıl forma giydikten sonra daha büyük bir kulübe transfer olma sözü verdiği iddia edildi.

FERDİ'YE YENİ SÖZLEŞME

Bu gelişmelerden sonra Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Yönetim, bu yeni anlaşmayla birlikte oyuncunun maaşında da ciddi bir artış yapmayı planlıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.