Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

02 May 2024 10:40 - Güncelleme : 02 May 2024 16:49

Almanya Ligi'nde (Bundesliga) bu sezon şampiyonluğa ulaşarak yıllardır süren Bayern Münih hegemonyasına son veren Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'nin iki formda ismi Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in peşinde olduğu öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan haberde Xabi Alonso'nun, iki futbolcuyu takibe aldığı belirtilirken Leverkusen'in İsmail Yüksek'i geçtiğimiz sezon da izlediği belirtildi. Xabi'nin Ferdi Kadıoğlu'nu ise çok yönlülüğü sebebiyle kendi oyun sistemine uygun gördüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE İLGİDEN HABERDAR

Diğer yandan Leverkusen'in ilgisinden haberdar olan Fenerbahçe'nin Ferdi ve İsmail için toplam 40 milyon euro değer biçtiği belirtildi. Ferdi için 25 milyon euroluk bir gelir beklentisi olan sarı-lacivertlilerin , İsmail için de 15 milyon euro istediği ifade edildi.

Bu sezon 47 maça çıkıp 3 bin 964 dakika süre alan Ferdi 3 gol, 5 asistlik istatistik yakalarken İsmail Yüksek ise 3 bin 555 dakika sahada kaldığı 47 maçta takımına 1 gol, 6 asistlik katkı sundu.