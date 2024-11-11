Fenerbahçe'nin ilk golünde Djiku elle oynadı mı? Galatasaray itiraz etmişti, hakem hocaları pozisyonu yorumladı

11 Kasım 2024 07:19 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 07:24

Fenerbahçe - Sivasspor maçında, sarı-lacivertli ekibin attığı ilk gol öncesi Djiku'nun eline değen topa Galatasaray cephesi sert tepki göstermişti. Fırat Aydınus, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yııldırım gibi eski hakemler pozisyonu yorumlayarak ortak kararla son noktayı koydu!

Fenerbahçe'nin evinde Sivasspor'u 4-0 yendiği maçın ardından karşılaşmadaki hakem yönetimine ilişkin tartışmalar patlak vermişti. En çok tartışılan pozisyon ise Fenerbahçe'nin Samet Akaydin ile bulduğu ilk gol öncesi bir başka Fenerbahçeli futbolcu Djiku'nun rakip ceza sahası içinde topa elle teması olmuştu. Söz konusu pozisyonda VAR odası orta hakem Kadir Sağlam'ı pozisyonu incelemesi için kenara çağırmış ancak Sağlam izleme tavsiyesine rağmen golü vermişti.

Buna karşın Galatasaray cephesinden gole yoğun itirazlar gelmişti. Sarı-Kırmızılı yönetici İbrahim Hatipoğlu, Samsunspor ile oynadıkları maçın ardından verdiği demeçte, Fenerbahçe'nin golüne itiraz ederek, "Buraya gelmeden önce VAR'dan bir gol kararı verildi. VAR'ın çağırdığı pozisyonda bariz bir el pozisyonuna rağmen maçtaki gol geçerli sayıldı. Sabrımız tükeniyor" ifadelerini kullanmıştı.

"ELLE OYNAMA YOK, GOL KARARI DOĞRU"

Söz konusu pozisyonu Fırat Aydınus, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yııldırım gibi eski hakem hocaları yorumladı ve ortak görüş bildirdi: Elle oynama yok, gol kararı doğru. İşte hakem hocalarının yorumları:

"YÜKSEKTEN GELEN TOP DETAYI"

Fırat Aydınus: Fenerbahçe'nin golünden önce bu pozisyonda top Djiku’nun eline temas ediyor. Burada bir elle oynama değil rakibiyle ikili mücadele halindeyken “yüksekten gelen” topun ele teması söz konusu. Bunun tersi olsa penaltı da olmazdı fakat bunun hemen ardından golü Djiku atsaydı o gol iptal olurdu. Gol kararı doğru.

"ŞÜPHEYE MAHAL VERMEYECEK KADAR TEMİZ"

Deniz Çoban: Top neredeyse, abartırsam uzaydan geliyor, uzaydan düşüyor. İki oyuncu yukarıdan gelecek top için mücadele ediyor. İki oyuncunun da elleri kolları doğal konumda. O yukarıdan gelen top kazara Fenerbahçeli oyuncunun eline düşüyor, Sivassporlu oyuncunun da eline düşebilirdi. Atağın devamı gol oldu. Tertemiz bir gol. Şüpheye bile mahal vermeyecek kadar temiz bir gol. UEFA eğitimlerinde var bu, 'rain ball', yağmur damlası gibi düşüyor, oyuncunun yapacağı hiçbir şey yok. Top o kadar yüksekte ki kadrajda görünmüyor. Djiku'nun kolları doğal. Topa doğru sıçradı, kolları yukarı çıktı, daha sonra kolları aşağı indi, top eline geldi. Savunmacının da eline gelse penaltı değil, hücumcunun eline gelince de ihlal değil. Djiku gol atsa direkt, orada ihlal olurdu. VAR'ın müdahale etmesi, bu sezonki hatalı VAR müdahalelerinde ilk 2'ye girer, birinci bile olabilir.

"BİLGİ EKSİKLİĞİ VAR"

Bülent Yıldırım: Kazara elle oynamalarda, elle oynama kazara olsa bile hemen akabinde gol olursa iptal olabilir. UEFA 'rain ball' desin, ben minareden düşen top diyeyim. İhlal olmaz, penaltı olmaz. VAR müdahalesi kural bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor.

"VAR MÜDAHALESİ YANLIŞ"

Bahattin Duran: Djiku bilerek elle oynamadı. Fenerbahçe'nin golü nizami. Yanlış VAR müdahalesine rağmen hakem golü verdi, hakemi tebrik ederiz.