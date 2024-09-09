Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Emre Mor'un yeni takımı belli oldu!

09 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:26

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen Emre Mor ile yollar ayrılıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Rıza Çalımbay'ın Hatayspor'a transfer olmaya çok yakın. İşte detaylar...

Trenyol Süper Lig'de yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Emre Mor ile yollar ayrılıyor.

HATAYSPOR İLE ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN

Fenerbahçe'de yönetim Emre Mor'un menajerine oyuncusuna yeni bir kulüp bulmasını iletmişti. Emre Mor'un Hatayspor ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Takvim'de yer alan habere göre; Emre Mor, Hatayspor ile anlaşmaya oldukça yakın.

Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getiren Hatayspor, 27 yaşındaki forvetin transferi için de Fenerbahçe ile ortak nokta buluştu.

Emre Mor'un transferinde kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Emre Mor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin yanı sıra Fatih Karagümrük'te de kiralık olarak forma giydi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro civarında gösterilen Emre Mor'un sarı-lacivertli ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Emre Mor, bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giymişti.