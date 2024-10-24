Fenerbahçe'nin konuğu Manchester United | CANLI ANLATIM | UEFA Avrupa Ligi

24 Ekim 2024 19:04 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 22:06

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Manchester United ile kozlarını paylaşıyor... Sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak Avrupa'da avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe - Manchester United maçına dair tüm detaylar ve CANLI anlatım haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi​ üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe​, evinde Manchester United​ ile karşı karşıya geliyor... Sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak Avrupa'da avantaj yakalamak istiyor.

CANLI ANLATIM

Fenerbahçe 0-0 Manchester United

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Rashford, Garnacho, Zirkzee

MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETİYOR

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapıyor. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alıyor.

FENERBAHÇE 4, MANCHESTER UNİTED 2 PUANDA

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho​'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

FENERBAHÇE VE MANCHESTER UNİTED'IN 7. KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe, bu hafta karşı karşıya geleceği Manchester United ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Tarihte daha önce 6 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde eşitlik var. 4 kez Şampiyonlar Ligi ve 2 kez Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takım 3'er galibiyet ve mağlubiyetle eşit durumda yer alıyor.

6 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Mourinho'nun şans vermesi durumunda Osayi-Samuel, bu akşamki müsabakada sahaya çıkabilecek.