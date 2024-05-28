Fenerbahçe'nin Levent Mercan için ödeyeceği bonservis belli oldu
Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin gurbetçi sol bek için ödeyeceği bonservis ortaya çıktı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'i 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başlandı.
LEVENT MERCAN FENERBAHÇE'DE
NTV Spor'un Alman basınından aktardığı habere göre; Sarı-lacivertliler küme düşen Fatih Karagümrük'ün gurbetçi oyuncusu Levent Mercan'ın transferini bitirmeye hazırlanıyor.
ÖDENECEK BONSERVİS BELLİ OLDU
Haberde, Levent Mercan'ın 3 milyon Euro'nun biraz altında bir bedelle Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
ESKİ KULÜBÜ PAY ALACAK
Karagümrük'ün 2022 yılında Schalke'den bonservisini aldığı gurbetçi futbolcunun sonraki satışından Alman kulübünün yüzde 25'lik bir pay hakkı bulunuyor.
Transferin 3 milyon Euro civarında bitmesi halinde Karagümrük, Schalke'ye 750 bin Euro ödemek zorunda kalacak.
39 MAÇTA 1 GOL-5 ASİST
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösterilen 23 yaşındaki sol bek, bu sezon Karagümrük formasıyla 39 maça çıkarken 1 gol atıp 5 de asist yaptı.
Levent Mercan'ın Karagümrük ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.