Fenerbahçe'nin Levent Mercan için ödeyeceği bonservis belli oldu

28 May 2024 14:21 - Güncelleme : 28 May 2024 14:22

Trendyol Süper Lig'i 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başlandı.

LEVENT MERCAN FENERBAHÇE'DE

NTV Spor'un Alman basınından aktardığı habere göre; Sarı-lacivertliler küme düşen Fatih Karagümrük'ün gurbetçi oyuncusu Levent Mercan'ın transferini bitirmeye hazırlanıyor.

ÖDENECEK BONSERVİS BELLİ OLDU

Haberde, Levent Mercan'ın 3 milyon Euro'nun biraz altında bir bedelle Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

ESKİ KULÜBÜ PAY ALACAK

Karagümrük'ün 2022 yılında Schalke'den bonservisini aldığı gurbetçi futbolcunun sonraki satışından Alman kulübünün yüzde 25'lik bir pay hakkı bulunuyor.

Transferin 3 milyon Euro civarında bitmesi halinde Karagümrük, Schalke'ye 750 bin Euro ödemek zorunda kalacak.

39 MAÇTA 1 GOL-5 ASİST

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösterilen 23 yaşındaki sol bek, bu sezon Karagümrük formasıyla 39 maça çıkarken 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

Levent Mercan'ın Karagümrük ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.