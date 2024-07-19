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Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci ikinci kez baba oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:21
Fenerbahçe&#039;nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci ikinci kez baba oldu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba olma mutluluğu yaşadı.

Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu.

DÜNYA FENERBAHÇELİLLER GÜNÜ'NDE DÜNYAYA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu. Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde hayata 'merhaba' diyen Minik Ata'ya sarı-lacivert dünyamıza 'Hoş geldin' diyor, Gözde ve İrfan Can Kahveci çiftini tebrik ediyoruz." denildi.

Kaynak: tgrthaber.com
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