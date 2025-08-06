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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'nin olay transferini Okan Buruk duyurdu! 'Çok ciddiler'

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için bastırırken, bu çarpıcı hamleyi ilk duyuran ismin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin olay transferini Okan Buruk duyurdu! 'Çok ciddiler'
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:40

döneminin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken 'de hedefteki bir numaralı isim . Sarı-Lacivertliler, her konuda anlaştığı oyuncuyu kadrosuna katabilmek için Portekiz ekibi 'yla pazarlıklarını sürdürürken, transfere ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı.

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"FENERBAHÇE ÇOK CİDDİ"

Teknik Direktörü 'un geçtiğimiz günlerde A Spor'da konuk olduğu canlı yayının reklam arasında Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'nin ilgisiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi verdiği öğrenildi. Programda Buruk'a eşlik eden isimlerden spor yorumcusu Ender Bilgin başarılı çalıştırıcının verilen ara esnasında, Fenerbahçe'nin Kerem'i transfer etmeye çalıştığını ve bu konuda çok ciddi olduğunu söylediğini aktardı.

Fenerbahçe'nin olay transferini Okan Buruk duyurdu! 'Çok ciddiler'

NICE MAÇI DETAYI

Bilgin açıklamasında "Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla ciddi şekilde ilgileniyor belli bir aşamaya geldi. Ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'yla olası eşleşmesi biraz yavaşlatabilir süreci. Kerem, Nice maçında oynamayacak. Duyduğumuz kadarıyla çok kendini riske etmek istemiyormuş" ifadelerini kullandı

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