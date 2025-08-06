Fenerbahçe'nin olay transferini Okan Buruk duyurdu! 'Çok ciddiler'

Transfer döneminin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hedefteki bir numaralı isim Kerem Aktürkoğlu. Sarı-Lacivertliler, her konuda anlaştığı oyuncuyu kadrosuna katabilmek için Portekiz ekibi Benfica'yla pazarlıklarını sürdürürken, transfere ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE ÇOK CİDDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde A Spor'da konuk olduğu canlı yayının reklam arasında Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'nin ilgisiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi verdiği öğrenildi. Programda Buruk'a eşlik eden isimlerden spor yorumcusu Ender Bilgin başarılı çalıştırıcının verilen ara esnasında, Fenerbahçe'nin Kerem'i transfer etmeye çalıştığını ve bu konuda çok ciddi olduğunu söylediğini aktardı.

NICE MAÇI DETAYI

Bilgin açıklamasında "Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla ciddi şekilde ilgileniyor belli bir aşamaya geldi. Ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'yla olası eşleşmesi biraz yavaşlatabilir süreci. Kerem, Nice maçında oynamayacak. Duyduğumuz kadarıyla çok kendini riske etmek istemiyormuş" ifadelerini kullandı