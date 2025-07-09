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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'nin orta sahasına İtalyan kancası! Transfer için 5 milyon euroluk fark kaldı

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Kanarya'nın kapısını son olarak İtalyan ekibi Atalanta, orta saha transferi için çaldı!

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Fenerbahçe'nin orta sahasına İtalyan kancası! Transfer için 5 milyon euroluk fark kaldı
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 11:43

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de Jhon Duran transferinin ardından oyuncu arayışları sürerken, diğer yandan da mevcut kadroya gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-Lacivertli ekibin kapısını son çalan takım ise 'ı kadrosuna katmak isteyen oldu.

Fenerbahçe'nin orta sahasına İtalyan kancası! Transfer için 5 milyon euroluk fark kaldı
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15 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Fotomaç'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre İtalyan ekibi, geçen sezon İngiliz devi Manchester United'dan edilen Faslı ön libero için Fenerbahçe'ye 15 milyon euro teklif etti.

Haberde Atalanta'nın yeni teknik direktörü Ivan Juric'in deneyimli futbolcuyu istediği ve Bergamo ekibinin de bu gelişme sonrası sarı-lacivertlilere teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin orta sahasına İtalyan kancası! Transfer için 5 milyon euroluk fark kaldı
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FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO TALEP ETTİ

İtalyan ekibinin Amrabat için bonuslar dahil 15 milyon euroluk teklifine karşın Fenerbahçe'nin ise 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 20 milyon euro talep ettiği bildirildi

ETİKETLER
#transfer
#transfer
#İtalya
#atalanta
#atalanta
#Sofyan Amrabat
#Sofyan Amrabat
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Fenerbahçe Transferleri
#Jhon Duran
#Futbol
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