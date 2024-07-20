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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lugano, Grasshoppers'dan 3 puan aldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 21:11 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 21:15
Fenerbahçe&#039;nin Şampiyonlar Ligi&#039;ndeki rakibi Lugano, Grasshoppers&#039;dan 3 puan aldı!

Lugano, İsviçre Ligi'nin 1. haftasında Grasshoppers'ı 2-1 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.

İsviçre Ligi'nin 1. hafta maçında Lugano ile Grasshoppers karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lugano, Grasshoppers karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Lugano'nun gollerini Przybylko ve Bislimi kaydetti. Grasshoppers'ta fileleri penaltıdan Morandi havalandırdı.

Lugano, Grasshoppers engeline takılmadı

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Kaynak: tgrthaber.com
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