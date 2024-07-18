Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'ten sürpriz emeklilik kararı!

18 Temmuz 2024 13:43 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 13:47

Fenerbahçeli Srıp futbolcu Dusan Tadic sürpriz bir karar alarak Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirtti.

"DOĞRUDAN YANA OLMAYA ÇALIŞTIM"

Turnuvada teknik ekibi eleştiren açıklamalarda bulunan Tadic, doğrudan yana olmaya çalıştığını belirterek "Takım arkadaşlarıma ya da Almanya'da kafilede yer alan herhangi birine hakaret etme niyetim yok. Hakkında tartışma yaşandığını bildiğim bazı şeyleri son kez açıklama ihtiyacı duyduğumu söylemek istiyorum. Ayrıca bu duyurunun asıl sebebi, Sırbistan Milli Takımı'nın formasına veda etme kararı almamdır." ifadelerini kullandı.

"KAPTANLIK GÖREVİ YAPTIM"

Aldığı kararı kamuoyunun tartışabileceğini anlatan Tadic, şunları kaydetti:

"Milli takım benim için her zaman bir tutku olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Birlikte çok şey yaşadık; sevinçler, üzüntüler, gülümsemeler, kan, mutluluk, çok fazla acı ve ızdırap... Hiçbir kulüp başarısızlığı, milli takım başarısızlığı kadar acı veremez ama aynı zamanda hiçbir kulüp başarısı da Sırbistan formasıyla elde edilen başarı kadar neşe getiremez. Milli takımın armasıyla savaşmaktan ve armayı savunmaktan büyük keyif aldım. Sırbistan formasıyla 2 Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda yer aldım. Bu takımda kaptanlık görevi yaptım. Rekor sayıda asist yaptım ki beni tanıyanlar benim için asist yapmanın, gol atmaktan daha önemli olduğunu bilir."

"FUTBOLCA KALMAK İSTİYORUM"

Sırbistan halkına teşekkür eden Tadic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporda nerede olduğunuzu ve neyi ne kadar hak ettiğini gösteren sahadaki yaptıklarınızdır. Milli takımdaki herkese teşekkür ederim. Beni daha iyi bir insan ve daha iyi bir sporcu yaptılar. Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yeniden orada olacağıma inanıyorum. Sporculuk kariyerimden sonra futbolda kalmak istiyorum. Eğer yapabiliyorsanız, ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte, tribünlerde ya da ekran önünde her zaman Sırbistan'ın sadık bir taraftarı olacağım."