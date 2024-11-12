Fenerbahçe'nin soyunma odası Hollanda'da gündemde! AZ Alkmaar maçı sonrası çöp yığınlarını paylaştılar

12 Kasım 2024 13:29 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:32

Hollanda basını, AZ Alkmaar maçından sonra Fenerbahçe'nin kullandığı soyunma odası olduğu iddiasıyla bir video paylaştı. Odada bırakılan çöp yığınları sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maç sonrası temsilcimizin kullandığı soyunma odasında çekildiği iddia edilen bir video kaydı, Hollanda basınında günün konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

"Voetbalprimeur" isimli futbol blogunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Fenerbahçe'ye tahsis edildiği iddia edilen soyunma odasında çöp yığınlarının yer aldığı görüldü.

Yapılan paylaşımda "Fenerbahçe, perşembe akşamı De Grolsch Veste Soyunma odasını odasını, en hafif tabiriyle, pek derli toplu tutmadı. Tıpkı şehir merkezinde olduğu gibi statta da gerçek bir yıkım kaldı. Türk üst takımının bu hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

TÜRK FUTBOLSEVERLER DE YORUM YAPTI

Bu soruya karşılık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Fenerbahçe'ye tepki gösterdi. Paylaşımın altında Türk futbolseverlerin de yorum yaptıkları gözlendi. Konuya ilişkin Fenerbahçe cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.