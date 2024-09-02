Fenerbahçe'nin takımda kalması için Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı dev teklif ortaya çıktı!

02 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:07

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sofyan Amrabat, taraftarların içinde maç izledi! Onu kimse fark etmedi

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sofyan Amrabat, taraftarların içinde maç izledi! Onu kimse fark etmedi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon euroluk rekor bonservisle Brighton'a satmıştı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun takımda kalması için son ana kadar mücadele etse de Ferdi Kadıoğlu'nun tutumu transferde belirleyici olmuştu.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalması adına yeni sözleşme önermiş ve yeni maaşına yüksek oranda bir zam da yapmıştı.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya yaptığı yeni ücret teklifi de ortaya çıktı.

4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, ayrılmadan önce 1.5 milyon euro kazanan Ferdi Kadıoğlu'na takımda kalması için 4 milyon euro teklif etti.

FERDİ KADIOĞLU İNGİLTERE'Yİ SEÇTİ

İngiltere Premier Lig'de oynama hedefi olan Ferdi Kadıoğlu, bu dev teklifi elinin tersiyle iterek Brighton'ın 2.5 milyon euroluk teklifine "evet" dedi.

Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro ile Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçmişti.

JOSE MOURİNHO: "AVRUPA'NIN EN ÇOK KAZANAN BEKLERİNDEN OLACAKTI"

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Alanyaspor galibiyeti sonrası Ferdi Kadıoğlu ile ilgili gelen soruya, "Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi." cevabını vermişti.