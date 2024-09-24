Fenerbahçe'nin Union SG maçını Fransız hakem yönetecek!

24 Eylül 2024 11:22 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:24

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe’nin evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Perşembe günü saat 19.45’te Ülker Stadyumu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

FRANSIZ BENOİT BASTİEN DÜDÜK ÇALACAK

Zorlu mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek.

Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Bastien Dechepy oturacak. Dechepy’e AVAR olarak Romain Lissorgue eşlik edecek.