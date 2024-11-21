Fenerbahçe'nin yapı iddiasına Dursun Özbek'ten cevap geldi! 'Yapı varsa Galatasaray'a karşı var'

21 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:43

Galatasaray'ın sponsorluk töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin "Türk futbolunda yapı var" çıkışına sert cevap verdi. İşte detaylar...

Galatasaray​'da futbol A takımının forma sırt sponsorluğu için imza töreni düzenledi. Törende Başkan Dursun Özbek, gündemdeki konulara ilişkin konuşurken, "Türk futbolunda yapı" tartışmalarına da değindi.

İşte Özbek'in açıklamalarından satır başları:

"YAPI GALATASARAY'A KARŞI VAR"

"Yapı, yapı, yapı, yapı diye konuşanlara sorun. Türk futbolunda yapı varsa zaten Galatasaray'a karşı bir var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net."

"OSIMHEN BU SEZON BİZİM"

"Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde elbette ki tüm kulüpler Osimhen​'i transfer etmek ister. En önemli faktörlerden birisi harcama limitlerinin oluşması. Onun için çok erken. Bizim bu sezon hedefimiz şampiyon olarak 5. yıldızı takmak."

ICARDI​ NE ZAMAN DÖNECEK?

"Icardi çok önemli biri, verdiği katkıları herkesin gözü önünde. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şu sıralarda bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede dönmesini bekleyeceğiz. Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. İlk aşamada yanına gittim, 'Üzülme' dedim, Galatasaray onun yuvasıdır. Mart ayında bekliyorum diye söyledim.

Sıcakkanlı bir insan. Dolayısıyla, ben onun babası yaşındayım. Bir başkan olarak sevgiyi ve şefkati gösteriyordum devamlı ama en kötü zamanında da gösterdiğimi düşünüyorum. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara. Mauro ile konuştuğumda bana, Mart ayı gibi geri dönmeyi beklediğini söyledi.''