Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul var mı? Trio ekibi son noktayı koydu

21 Ekim 2024 11:39 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:53

Fenerbahçe, Samsunspor ile son anlarda Soner Aydoğdu'nun ayağından yediği golle 2-2 berabere kalırken, gol öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahale faul tartışması başlattı. BeIN Sports'taki Trio ekibi pozisyon için ortak görüş bildirdi.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki kritik dönemeçte Samsunspor deplasmanında 2 kritik puan bırakırken, maç son dakikalarında ev sahibi ekibe beraberliği getiren gole sarı-lacivertli cepheden yoğun itiraz geldi. Samsunspor'un Soner Aydoğdu ile bulduğu golün hemen öncesinde ceza sahası içinde Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahalenin faul olduğu iddia edildi.

Yayıncı kuruluş BeIN Sports'ta yayımlanan Trio programında görev alan eski hakemler, hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun bu kararı yorumlarken çok net ifadeler kullandı. İşte Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın pozisyona ilişkin yorumları:

İRFAN CAN KAHVECİ'YE YAPILAN MÜDAHALE FAUL MÜ?

Bülent Yıldırım: Samsunsporlu futbolcu avantajı elde edip İrfan Can'ın arkasına kaçtıktan sonra o küçük şarjdan İrfan faydalanmak istemiş. Bir ihlal görmüyorum. Burada faul yok.

Bahattin Duran: Samsunsporlu oyuncunun İrfan Can'a bir müdahalesi var elle, benim için bu müdahale bir ihlal değil, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Ne bir faul var ne de bir elle oynama! Gol temiz! Hakem arkadaşımız o kadar basit temaslara faul çaldı ki, o standarda bakınca buna da çalsa giderdi. 8. dakikada Kostic'e çaldığı faul ve sarı karta bakınca... Ne o fauldü ne bu faul. Bu gol temiz. Kimse bir şey aramasın.