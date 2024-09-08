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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kostic İstanbul'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Eylül 2024 23:01 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 23:02
Fenerbahçe&#039;nin yeni transferi Kostic İstanbul&#039;da!

Sarı-lacivertli takımın prensip anlaşmasına vardığı Sırp futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirilen transfer operasyonunda Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği Sırp futbolcu Filip Kostic'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Sırp futbolcuyu, havaalanında kulüp personelleri ve taraftarlar karşıladı.

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Filip Kostic'in sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda Juventus ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır."

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SEZON KARNESİ

Kostic geçen sezon Juventus forması ile 33 maça çıkarken 4 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşenur 8 Eylül 2024 23:02

Hem baktım hem de haberi duydum sonunda geliyor be yine heyecanlıyım artık maçlar daha da keyifli olacak

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